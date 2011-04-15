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31/01/2020
13:08

Рубль находится далеко от свежих минимумов, полагают аналитики

В четверг российская валюта опустилась к минимумам середины декабря, несмотря на нестабильные позиции доллара на международной арене. Рубль остается под влиянием отношения к риску, масла в огонь подливает обвал на нефтяном рынке в условиях превалирующих опасений за мировую экономику в контексте китайского вируса. Об этом говорится в комментарии директора Академии управления финансами и инвестициями Арсения Дадашева.

Доллар, который в моменте отметился на уровне 63.43 руб., превысив 100-дневную скользящую среднюю, сегодня слегка отступает, но остается на высоких уровнях. В центре внимания игроков сейчас находится отметка 63 руб.

На волне массового бегства от рисков в уходящем месяце рубль проигнорировал налоговый период, практически бесперебойно снижаясь с 10 января. Попытки восстановления рисковых активов сменяются новыми распродажами по мере поступления новостей о росте числа зараженных и умерших от коронавируса. ВОЗ признала наличие чрезвычайной ситуации в здравоохранении, но в целом никаких панических ноток в заявлении организации не прозвучало, что обусловило некоторое улучшение настроений инвесторов на торгах в пятницу.

На этом фоне пара доллар/рубль умерила пыл, осциллируя в районе отметки 63 руб. Однако учитывая нестабильную обстановку и сохраняющуюся неопределенность на финансовых площадках, рост котировок может возобновиться в любой момент. Также не в пользу рубля говорит динамика нефтяных цен, которые вернулись под отметку $58 за баррель и рискуют обновить очередные минимумы.





"AK&M" от 31.01.2020
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