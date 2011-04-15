Московская Биржа начинает торги фьючерсами на природный газ

На срочном рынке Московской Биржи 3 февраля 2020 года начинаются торги расчётными фьючерсными контрактами на природный газ, призванные расширить возможности инвестирования российских участников рынка и их клиентов в глобальные товарные инструменты. Об этом говорится в сообщении биржи.



Лот фьючерсного контракта составит 100 MMBtu (100 млн британских тепловых единиц). Котировки выставляются в долларах США за MMBtu, торги и расчёты осуществляются в российских рублях. Одновременно будут торговаться контракты с семью сроками исполнения. К торгам будут допущены серии фьючерсов со сроками исполнения контрактов с марта по сентябрь 2020 года. Торговый код – NG.



В качестве цены исполнения будет использоваться цена фьючерса на природный газ Henry Hub, который торгуется на Чикагской товарной бирже (Chicago Mercantile Exchange, CME). Данный контракт является общепризнанным международным бенчмарком на природный газ и третьим по объёму торгов товарным контрактом в мире.



"Товарные деривативы – наиболее динамично растущий сегмент срочного рынка Московской биржи, в 2019 году объём торгов товарными деривативами вырос более чем на 30% и составил 28 трлн руб. Старт торгов производными на газ является частью нашей стратегии по расширению доступа российских инвесторов к международным бенчмаркам", – комментирует управляющий директор по денежному и срочному рынкам Московской Биржи Игорь Марич.



В настоящее время к торгам на срочном рынке допущены 69 фьючерсных и 38 опционных контрактов на индексы, акции, облигации, процентные ставки, валютные пары и товары.



"AK&M" от 31.01.2020