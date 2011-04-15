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31/01/2020
14:22

Правительство внесло в Госдуму законопроект о системе контроля за оборотом драгметаллов и отмене маркировки серебра

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, определяющий правила работы Государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота (ГИИС ДМДК). Об этом говорится в сообщении Минфина, который разрабатывал документ.

Законопроект направлен на повышение эффективности регулирования отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней, а также защиту покупателей от подделок и повышение доверия потребителей к ювелирной отрасли.

Документ устанавливает, что оператором системы будет уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, который получит право привлекать также сторонние организации для выполнения этой функции. Срок ввода системы в эксплуатацию определит Правительство РФ. В 2018 году в России был реализован пилотный проект по маркировке отдельных видов драгоценных металлов. Тогда функции оператора и разработчика данной системы выполнило АО "Гознак".

Законопроектом предусмотрена добровольность опробования и клеймения изделий из серебра российского производства. Данное уточнение обосновано низкой рыночной стоимостью серебра, что делает нецелесообразным введение обязательной маркировки таких изделий.

Кроме того, документ даёт определение системы прослеживаемости, назначены цели её внедрения, а также установлен порядок функционирования. Так, информацию в систему будут обязаны представлять юридические лица и ИП, Центральный банк, кредитные организации, а также федеральные органы исполнительной власти, определяемые Правительством.


"AK&M" от 31.01.2020
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