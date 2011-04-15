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31/01/2020
14:45

На ОС Android нацелены 99% мобильных вредоносов, ESET

Международная антивирусная компания ESET представила отчёт по кибербезопасности мобильных устройств в 2019 году. В нём рассмотрены уязвимости iOS и Android, наиболее распространенные угрозы и способы защиты от них.

По данным Statcounter, Android является самой распространенной мобильной ОС в мире, на её долю в настоящее время приходится 76% рынка. Доля пользователей iOS составляет 22%.

Постоянный рост числа пользователей и разнообразие экосистемы Android делают платформу идеальной мишенью для кибератак. Стоит отметить, что 90% гаджетов не обновляются до актуальной версии ОС с исправленными уязвимостями. Неудивительно, что 99% мобильных вредоносных программ обнаруживаются именно на устройствах на Android.

В 2019 году лидирующие позиции по количеству задетектированных вредоносов, нацеленных на Android, заняли Россия (15.2%), Иран (14.7%) и Украина (7.5%).

В целом, количество детектируемого нежелательного ПО по сравнению с 2018 годом снизилось на 9% благодаря усилиям Google. Однако нельзя говорить о том, что угрозы в Google Play встречаются реже. Напротив, всё чаще обнаруживаются трояны, замаскированные под безопасные приложения, которым удаётся пройти проверку безопасности.

Так, эксперты ESET недавно обнаружили активную рекламную кампанию в Google Play, продвигающую именно такую программу, и отследили ее оператора. Впоследствии выяснилось, что вредоносное приложение было загружено 8 млн раз.

Кроме того, в августе 2019 года ESET проанализировала вредоносное ПО, замаскированное под приложение-радио, созданное с помощью шпионского инструмента с открытым исходным кодом AhMyth.

Вторая по популярности мобильная платформа iOS в 2019 году столкнулась с уязвимостью, которая позволяла осуществить джейлбрейк версии 12.4.

Ещё одна серьёзная уязвимость позволяла злоумышленнику через приложение iMessage получить доступ к файлам пользователя.

Число обнаруженных вредоносов для устройств на iOS выросло на 98% по сравнению с 2018 годом, и на 158% по сравнению с 2017. При этом количество новых видов вредоносного ПО остаётся довольно низким.

Что касается географического распределения этих обнаружений, они в основном сосредоточены в Китае (44%), США (11%) и Индии (5%).

ESET напоминает, что ни одна платформа не является неуязвимой к киберугрозам. Поэтому пользователям рекомендуется тщательно проверять посещаемые веб-сайты, не открывать ссылки от незнакомых отправителей и использовать комплексные антивирусные решения для ПК и мобильных устройств.

Компания ESET - разработчик антивирусного ПО и эксперт по защите от киберугроз. Решения ESET NOD32 представлены в 200 странах, в России - с 2005 года.

"AK&M" от 31.01.2020
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