К 2021 году с применением эскроу-счетов будет возводиться 95% жилья в Москве. Об этом заявила заместитель руководителя Росреестра по Москве Мария Макарова в ходе работы XVIII Всероссийской конференции "Ипотечное кредитование в России", организованной информационным агентством AK&M.



Напомним, с 1 июля 2020 года застройщики, привлекающие для строительства средства физических лиц, должны применять эскроу-счета, с применением которых, деньги дольщиков они могут получить после передачи квартир дольщикам.





"AK&M" от 31.01.2020