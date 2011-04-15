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31/01/2020
16:29

Реализация "дорожной карты" по развитию ипотечных ценных бумаг поможет привлечь до 7 трлн руб.

Реализация "дорожной карты" по развитию ипотечных ценных бумаг (ИЦБ) поможет привлечь до 7 трлн руб. Об этом заявил замдиректора Департамента финансовой политики Минфина РФ Алексей Яковлев в ходе работы XVIII Всероссийской конференции "Ипотечное кредитование в России", организованной информационным агентством AK&M.

"Дорожная карта" создана во исполнение указа президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года".


"AK&M" от 31.01.2020
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