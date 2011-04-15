РФ ограничила железнодорожное сообщение с Китаем.

Как сообщила пресс-служба РЖД, с 00:00 (по местному времени) 31 января до 1 марта 2020 года временно ограничено железнодорожное пассажирское движение через пункты пропуска на отдельных участках государственной границы Российской Федерации с Китайской Народной Республикой.



В том числе, в этот период приостановлено движение международного пассажирского поезда N 402/401 Суйфэньхэ-Гродеково формирования Китайских железных дорог (следующий через железнодорожный пограничный пункт пропуска Гродеково-Суйфэньхэ), а также беспересадочной группы вагонов формирования АО "ФПК" сообщением Чита-Маньчжурия (следующей через пункт пропуска Забайкальск-Маньчжурия).



Международное железнодорожное сообщение с Китаем сохраняется на маршруте Москва-Пекин.



Напоминаем, что неиспользованные проездные документы в отмененные поезда и беспересадочные вагоны, оформленные в российских пунктах продаж можно будет вернуть без удержания сборов и плат.



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании принадлежат государству. Размер уставного капитала - 2254029003000 руб.



Чистая прибыль холдинга "РЖД" по МСФО за первое полугодие 2019 года составила 107.1 млрд руб. Доходы составили 1.238 трлн руб., что на 6.3% выше результатов годом ранее - 1.164 трлн руб.







"AK&M" от 31.01.2020