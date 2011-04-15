Банк России одобрил более 100 инициатив рынка по оптимизации регуляторной нагрузки, говорится в сообщении регулятора.



Подведены первые итоги деятельности рабочей группы Банка России по оптимизации регуляторной нагрузки на участников финансового рынка, которая была создана в августе 2019 года. Её работа направлена на актуализацию нормативной базы по вопросам, относящимся к компетенции мегарегулятора.



За три месяца от участников финансового рынка поступило свыше 600 инициатив, большая часть которых уже прошла рассмотрение рабочими подгруппами. Всего действует 14 подгрупп, в состав которых входит 252 участника: 158 представителей участников рынка и 94 – Банка России.



Большинство принятых решений касается вопросов допуска финансовых организаций на рынок (28 инициатив) и деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг (21 инициатива). Одобрены предложения, направленные на совершенствование процедуры формирования отчетности банками и некредитными финансовыми организациями, а также на упрощение раскрытия информации эмитентами.



Часть принятых предложений нацелена на снижение регуляторной нагрузки в банковской деятельности, работе страховых и микрофинансовых организаций, а также в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.





"AK&M" от 31.01.2020