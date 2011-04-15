Московский аэропорт "Домодедово" реализует проект по цифровизации продажи товаров и услуг

Московский аэропорт "Домодедово" приступил к реализации проекта по цифровизации продажи товаров и услуг. Об этом сообщила пресс-служба авиагавани.



В рамках первого этапа открыта электронная платформа для предварительного выбора товаров из магазина duty free - market.dme.ru. Впервые в России аэропорт развивает самостоятельную площадку - онлайн-агрегатор для товаров беспошлинной торговли. Аналогичные сервисы реализованы в крупнейших аэропортах мира: Лондон (Хитроу), Сингапур (Чанги), Франкфурт-на-Майне (Франкфурт), Сеул (Инчхон).



Воздушная гавань разработала специальные опции для покупателей. Во-первых, цены будут до 7% ниже, чем при покупке в магазине в самом аэропорту. Во-вторых, через некоторое время в сервис будет встроена функция коллективной покупки. Так, путешественники получат ссылку на свою корзину для отправки друзьям, которые смогут добавить в неё желаемые товары. В режиме онлайн все будет собрано в одну корзину.



К старту проекта на торговую площадку загружены более 4 тыс. товаров магазина Heinemann Duty Free. Компания является одним из ведущих игроков на международном рынке розничной торговли и управляет магазинами в 74 аэропортах 28 стран мира. Каталог адаптирован для использования на русском и английском языках. Покупатель может выбрать товары на сайте аэропорта и оформить заказ в режиме онлайн. По прибытии в аэропорт необходимо назвать номер заказа и произвести оплату, внести изменения на месте тоже возможно - скидка будет по-прежнему действовать на все позиции.



"Домодедово" планирует открыть торговую площадку для поставщиков различных сервисов, услуг и товаров на территории аэропорта: еды, такси, бизнес-залов и др. Со временем marketplace может быть расширен и за счёт крупных магазинов Москвы.



Партнёром по реализации проекта стал Mydutyfree, который разработал оригинальное решение для заказов предварительного выбора товаров duty free в 11 аэропортах Западной и Восточной Европы. Компания предоставила оригинальное решение и интегрировала его в цифровую экосистему аэропорта. Также Mydutyfree обеспечит сопровождение сервиса, оцифровку каталогов продавцов и подключение новых продавцов в систему marketplace аэропорта.



ООО "Международный аэропорт "Домодедово" (ИНН 5009097148) - крупнейший аэропорт России. Единственный российский аэропорт, который на регулярной основе обслуживает Airbus А380.



"AK&M" от 31.01.2020