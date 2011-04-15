Фондовые индексы США закрылись на максимумах сессии, выйдя из минуса в течение дня

Фондовые индексы США 30 января закрылись на максимумах сессии, выйдя из минуса в течение дня. Переломным моментом стало заявление ВОЗ о чрезвычайной ситуации в мире в связи с коронавирусом и одновременно о нецелесообразности ограничений на передвижение товаров и людей. S&P500 за день вырос на 0.31% до 3284 пунктов. Лучше рынка выглядели представители финансового и нециклического потребительского сектора. Об этом говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Алена Сабитова.



Мировые фондовые площадки торгуются неуверенно на фоне сохраняющихся опасений относительно негативных экономических последствий от вспышки коронавируса. Число летальных исходов среди заразившихся достигло 213. Власти США рекомендовали гражданам воздержаться от поездок в КНР. Среди позитивных моментов стоит отметить сильный отчёт Amazon.



Азиатские фондовые индексы движутся разнонаправленно. Японский Nikkei прибавляет почти 1%. Гонконгский Hang Seng снижается на 0.5%. Европейские биржи открылись в нуле в последний для Великобритании день в составе ЕС.



Спрос на безопасные активы сохраняется. Облигации растут в цене. Доходность 10-летних казначейских бондов США опускается к 1.57%. Золото по-прежнему держится у $1580 за унцию. Нефть марки Brent продолжает дешеветь, несмотря на вчерашнюю попытку отскока. Котировки находятся чуть выше $58 за баррель. Аппетит к риску невысок. Ожидаем, что в ходе предстоящих торгов S&P500 будет торговаться в боковике у отметки в 3280 пунктов.



Из макроэкономических новостей стоит обратить внимание на данные по потреблению в США за декабрь. Ожидается замедление роста доходов и расходов населения, что соответствует умеренным оценкам ФРС. К тому же отчёт по рынку труда зафиксировал раннее торможение роста зарплат, что может найти в подтверждение в сегодняшних релизах.



До открытия рынка сегодня отчитаются Exxon Mobil, Chevron, Honeywell, и Caterpillar. Все эмитенты в силу цикличности их бизнеса ждут падения выручки и прибыли из-за слабости глобальной экономики. Между тем инвесторов больше интересуют дальнейшие прогнозы менеджеров. Вспышка коронавируса лишь усилила опасения по поводу спада спроса, который оказывает давление на нефтяные цены и котировки Exxon Mobil и Chevron. К примеру, акции Exxon торгуются на этой неделе вблизи минимумов почти за 10 лет. Мировой спрос на промышленное оборудование также слабеет, что негативно отражается на динамике котировок Honeywell и Caterpillar.



Техническая картина по S&P500 остаётся неоднозначной. Высокий объём при вчерашнем выкупе индекса говорит о сохраняющейся силе "быков". При этом индексу не удаётся вернуться на локальную линию тренда, тянущуюся с октября 2019 года. Перекупленность по индексу RSI исчезла, подъём показателя выше 50 также можно отнести к положительным сигналам. При этом индекс MACD остаётся подавленным, что отражает слабость момента. Вероятно, S&P500 продолжит торговаться выше на тянущейся с 2016 года линии тренда, но пока сложно сказать, насколько уверенной будет поддержка.



"AK&M" от 31.01.2020