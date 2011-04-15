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31/01/2020
18:04

В декабре более трети затрат россиян составили расходы на продукты питания

В декабре 2019 года более трети затрат россиян составили расходы на продукты питания, говорится в сообщении исследовательского холдинга "Ромир".

Общие расходы среднестатистической российской семьи составили 79.6 тыс. руб., что на 12.4% выше, чем в ноябре 2019 года, и на 0.8% ниже, чем в декабре 2018 года.

Доля затрат на продукты питания в декабре оказалась равна 27.4 тыс. руб., что на 19.4% выше, чем в предыдущем месяце, и на 5.8% ниже, чем в декабре 2018 года.

Рост расходов по сравнению с ноябрём носит сезонный характер. Тем не менее, в декабре 2019 года наблюдается нетипично высокий для периода рост расходов на еду, подчёркивает Ромир.


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