В декабре более трети затрат россиян составили расходы на продукты питания

В декабре 2019 года более трети затрат россиян составили расходы на продукты питания, говорится в сообщении исследовательского холдинга "Ромир".



Общие расходы среднестатистической российской семьи составили 79.6 тыс. руб., что на 12.4% выше, чем в ноябре 2019 года, и на 0.8% ниже, чем в декабре 2018 года.



Доля затрат на продукты питания в декабре оказалась равна 27.4 тыс. руб., что на 19.4% выше, чем в предыдущем месяце, и на 5.8% ниже, чем в декабре 2018 года.



Рост расходов по сравнению с ноябрём носит сезонный характер. Тем не менее, в декабре 2019 года наблюдается нетипично высокий для периода рост расходов на еду, подчёркивает Ромир.





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