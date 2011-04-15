Россельхозбанк в 2020 году направит 10 млрд руб. на льготное ипотечное кредитование

Россельхозбанк с января 2020 года приступил к реализации программы льготной сельской ипотеки по годовой ставке до 3%. Выдача льготной ипотеки для обеспечения населения доступным и комфортным жильем на сельских территориях входит в состав государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" на 2020-2025 годы. Общий объём выдач, запланированный банком на текущий год по этой программе, не менее 10 млрд руб. Об этом сообщил заместитель председателя правления Россельхозбанка Денис Константинов на пленарной дискуссии "Ипотечное кредитование в эпоху эскроу" в рамках ежегодной XVIII Всероссийской конференции "Ипотечное кредитование в России".



В ходе своего выступления заместитель председателя правления банка рассказал о востребованности ипотечных программ с господдержкой потребителями и строительной отраслью и задачах, которые удаётся решать с их помощью.



Так, основными задачами программы развития сельских территорий являются сохранение доли сельского населения в общей численности населения на уровне не менее 25.3%, достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств до 80%, повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах до 50%.



Говоря о возможности проекта оказывать поддержку рынку ипотечного кредитования Д.Константинов подчеркнул, что ипотечные программы с государственной поддержкой являются одним из драйверов роста ипотечного кредитования.



"Например, за прошлый год по программе субсидирования семей с детьми "Семейная ипотека" банком было выдано около 5 млрд руб. Реализация программы льготной сельской ипотеки поможет решить поставленные задачи в части развития сельских территорий. С момента запуска программы в банк поступило уже более 1500 обращений на сумму более 3 млрд руб.", - сказал заместитель председателя правления.



Также программа сельской ипотеки включает ряд возможностей для развития инженерной и транспортной инфраструктуры, строительства жилых зданий. Для реализации госпрограммы разработаны продукты "Кредит на исполнение контракта" и "Тендерный кредит", и в настоящий момент банком выявлена потребность от клиентов МСБ на сумму свыше 600 млн руб.



XVIII Всероссийская конференция "Ипотечное кредитование в России" на тему "Ипотека 2020: эскроу и цифровая экосреда" организована информационным агентством AK&M при участии профильных ведомств и профессиональных деловых организаций.



Конференцию открыла пленарная дискуссия, участники которой обсудили итоги рынка жилой недвижимости и ипотечного кредитования в 2019 году, проблемы и достижения внедряемой системы проектного финансирования, последние нововведения и законодательные инициативы. Спикерами дискуссии стали руководитель аналитического центра АО "ДОМ.РФ" Михаил Гольдберг, коммерческий директор МосТУ Группы "Эталон" Василий Фетисов, вице-президент ПАО "Группа Компаний ПИК" Дмитрий Тимофеев, председатель правления "Абсолют Банк" Татьяна Ушкова, руководитель бизнеса ипотечного кредитования и расчётов по сделкам с недвижимостью банка "Санкт-Петербург" Екатерина Синельникова, представители Министерства финансов РФ, Банка России, правления Росреестра по Москве и другие.



"AK&M" от 31.01.2020