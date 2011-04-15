Дайджест газеты "Коммерсант" от 8 июля 2020 года.



НОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СТАРОЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЯЖЕТ БАНКРОТОВ ВЗЯТЬ НА СЕБЯ СОЗДАННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ УЩЕРБ





Как стало известно "Ъ", в Белом доме готовится законопроект, призванный обязать предпринимателей нести ответственность за ликвидацию экологического ущерба от своей деятельности и после ликвидации или банкротства. Причина - десятки миллиардов рублей, которые сейчас вынужден платить за нее бюджет. Хотя правительство пока рассматривает лишь правовые механизмы такой ответственности и особенности ведения реестров соответствующих объектов, ведомства уже делят будущее финансовое обеспечение новых механизмов. При этом по вопросу, каким должно быть новое регулирование, пока нет однозначного мнения и у отраслевых экспертов.





МАЛОМУ БИЗНЕСУ ПОЗВОЛЯТ ВЕРНУТЬСЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБНОВЛЯЕТ УСЛОВИЯ ВОЗВРАТА К УПРОЩЕННОМУ НАЛОГОВОМУ РЕЖИМУ





Для снижения нагрузки на малый бизнес Белый дом предлагает дать предпринимателям возможность возвращаться на упрощенную систему налогообложения после того, как они покинули ее из-за роста объема выручки и численности персонала. В деловых сообществах новый переходный режим от упрощенной к общей системе налогообложения называют востребованным, но в предложенной правительством конструкции - недостаточно эффективным.





ПАНДЕМИЮ ЗАЛОЖИЛИ В ТАРИФЫ

СТОИМОСТЬ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ ПРОДОЛЖИТ РАСТИ



Средняя стоимость минимального пакетного тарифа мобильной связи в России за первое полугодие 2020 года выросла на 8%, до 291 руб., следует из оценок Content Review. Таким образом операторы компенсировали выпадающую выручку из-за самоизоляции граждан во время пандемии. Во втором полугодии, согласно прогнозу, рост тарифов может достигнуть 14%, что станет особенно заметным на фоне снижения доходов населения.





РОССИЯНЕ СТАЛИ ПИТЬ НАСТОЙЧИВО

В АПТЕКАХ УВЕЛИЧИЛИСЬ ПРОДАЖИ "БОЯРЫШНИКА"



Опасения участников алкогольного рынка, предупреждавших о переходе потребителей на настойку боярышника из-за ограничения продаж спиртного в ряде регионов во время режима самоизоляции, сбываются. С января продажи спиртосодержащих настоек в аптечных сетях в штуках выросли на 8%, до 57,4 млн упаковок, а в деньгах - на 38%, до 1,6 млрд руб., тогда как годом ранее спрос на категорию сокращался. Эксперты и представители фармацевтической розницы также связывают рост потребления настоек с тревожностью россиян и дефицитом антисептиков на фоне пандемии COVID-19.





НА СМЕНУ ВЕЧЕРИНКАМ ИДЕТ ШОПИНГ

SIMACHEV BAR МОГУТ ПЕРЕСТРОИТЬ В КОМПЛЕКС ДОРОГИХ МАГАЗИНОВ



Редевелопментом здания в центре Москвы, где находился культовый Simachev Bar, займется Realty4Sale, которую на рынке связывают с братом губернатора Тульской области Алексеем Дюминым. На месте бара, скорее всего, появится комплекс из бутиков и ресторанов. Компания выкупила объект в разгар кризиса, но считает, что это не помешает реализовать проект.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несёт.



"AK&M" от 08.07.2020