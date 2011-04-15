Повтор! X5 Retail Group запускает сервис экспресс-доставки "Около"

X5 Retail Group запускает сервис экспресс-доставки "Около" и единую технологическую платформу для гиперлокального сервиса экспресс-доставки из торговых сетей X5. Об этом говорится в сообщении компании.



Сервисы экспресс-доставки из торговых сетей Х5 "Пятёрочка" и "Перекрёсток" начали запускаться с 2019 года, и на сегодняшний день являются одним из наиболее предпочтительных выборов для дистанционной покупки продуктов.



Экспресс-доставка сегодня осуществляется из 439 магазинов X5 и представлена в 5 крупнейших городах.



Запуск единой технологической платформы "Около" создаст эффект операционной синергии в развитии сервисов Х5 "Пятёрочка Доставка" и "Перекрёсток.Быстро", что позволит оптимизировать процессы, обеспечивать единые стандарты качества услуг, создать новые возможности роста и продвижения. Покупатели продолжат оформлять и оплачивать заказы в приложениях "Пятёрочка Доставка" и "Перекрёсток.Быстро", доставлять заказы будут курьеры сервиса "Около".



Операционная модель сервиса построена на партнёрстве с малыми локальными компаниями, которые специализируются на экспресс-доставке в разных городах России, в частности с опытом работы в категории продуктов питания и готовой еды, и привлекаются для исполнения заказов сервисов Х5. Все курьеры партнёров будут работать в форме под брендом "Около".



На первом этапе планируется, что технологическая платформа и сервис "Около" будет ориентирован только на доставку из торговых сетей X5, в дальнейшем к сервису могут быть подключены другие участники рынка еды.



X5 Retail Group N.V. - крупнейшая в России продовольственная розничная компания по объёмам продаж. Компания управляет магазинами нескольких форматов: "мягкими" дискаунтерами под брендом "Пятёрочка", супермаркетами под брендом "Перекрёсток", гипермаркетами под брендом "Карусель", а также магазинами "у дома" под различными брендами. 18 мая 2006 года произошло слияние компаний "Пятёрочка" и "Перекрёсток" с целью создания ведущей компании на рынке продуктовой розничной торговли России. 26 июня 2008 года X5 завершила сделку по приобретению сети гипермаркетов "Карусель". В 2010 году компания приобрела сеть дискаунтеров "Копейка".



Чистая прибыль X5 Retail Group N.V. по МСФО за первое полугодие 2019 года выросла на 59.3% до 22.805 млрд руб. с 14.313 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 14.9% до 843.175 млрд руб. с 734.077 млрд руб., валовая прибыль - на 19.7% до 210.064 млрд руб. со 175.458 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA - на 27.8% до 66.072 млрд руб. с 51.697 млрд руб.



Чистая розничная выручка X5 Retail Group за I квартал 2020 года выросла на 15.9% до 468.461 млрд руб. с 404.116 млрд руб. годом ранее. Выручка магазинов "Пятёрочка" увеличилась на 17.4% до 370.047 млрд руб. с 315.274 млрд руб., магазинов "Перекрёсток" - на 21.3% до 80.614 млрд руб. с 66.445 млрд руб. Выручка "Карусели" сократилась на 18.8% до 17.8 млрд руб. с 21.917 млрд руб.



"AK&M" от 07.07.2020