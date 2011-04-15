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08/07/2020
09:22

Повтор! Выплаты пособий по безработице в повышенном размере продлены до конца лета

Выплаты пособий по безработице в повышенном размере продлены до конца лета. Постановление об этом подписал председатель Правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте Кабмина.

Граждане, которые потеряли работу и обратились в службу занятости с 1 марта 2020 года, получают пособие по верхней планке - 12.13 тыс. руб. Исключение составляют сотрудники, уволенные за нарушение трудовой дисциплины.

Этим же постановлением продлевается период действия увеличенного минимального пособия по безработице. С 1 мая его размер вырос в три раза - до 4.5 тыс. руб. Такое пособие получают те, кто проработал меньше 26 недель за последние 12 месяцев или был уволен за нарушение дисциплины.

Как уточнил на заседании Правительства 7 июля Михаил Мишустин, на выплаты безработным до конца лета из федерального бюджета будет направлено 13.8 млрд руб.

"AK&M" от 07.07.2020
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