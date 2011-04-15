МВД предлагает изменить вид водительского удостоверения и СТС

МВД России разработан проект приказа, вносящий изменения в ведомственные нормативные акты, регламентирующие вопросы регистрации автомототранспортных средств.



Как говорится в сообщении ведомства, проектом предполагается привести формы свидетельства о регистрации транспортного средства и водительского удостоверения в соответствие законодательству РФ и нормам международного права, а также уточнить отдельные положения нормативных правовых актов, регламентирующих регистрационную деятельность.



В частности, проектом предусматривается дополнение бланка водительского удостоверения надписями Permis de conduire и Driving Licence. В проекте приказа уточнен перечень сведений, вносимых в форму свидетельства о регистрации транспортного средства и паспорта транспортного средства (ПТС), а также в образец водительского удостоверения. Также вносятся изменения в инструкцию о выдаче разрешений на установку на транспортные средства устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов.



В соответствии с проектом приказа, в свидетельство о регистрации транспортного средства должны быть внесены сведения о мощности его двигателя и сроке государственной регистрации для транспортных средств, поставленных на учет на ограниченный срок. В документе уточняется перечень сведений, вносимых в графу "Особые отметки" паспорта транспортного средства.



Проектом приказа требования к паспорту транспортного средства, вступающие в силу с 1 ноября 2020 года, дополняются порядком оформления паспорта взамен утраченного, в отношении транспортного средства, не состоявшего ранее на государственном учёте.



В настоящее время проект приказа проходит процедуру оценки регулирующего воздействия на Едином портале для размещения информации о разработке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатов их общественного обсуждения.



"AK&M" от 08.07.2020