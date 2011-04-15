Международный аэропорт "Внуково" снизил стоимость парковки

Международный аэропорт "Внуково" с 7 июля снизил стоимость первого часа парковки на многоуровневых паркингах N 1, N 2 и открытой стоянке напротив терминала А с 500 до 300 руб.



Как сообщила пресс-служба аэропорта, стоимость второго и третьего часа парковки - по 200 руб. Неполные часы округляются до целого часа в большую сторону. При нахождении автомобиля на паркинге свыше четырёх часов автоматически применяется тариф 750 руб. в сутки.



Одновременно с этим изменились правила нахождения автомобилей на Привокзальной площади. Транспортные средства, как и прежде, могут бесплатно находиться там в течение 15 минут после въезда или оплаты парковки. Однако общее бесплатное время в течение суток теперь не может быть более 60 минут. При превышении этого лимита каждый последующий заезд на Привокзальную площадь стоит 500 руб.



Стоянка без заезда на паркинги запрещена. За пребывание автомобиля на Привокзальной площади свыше 15 минут взимается пеня в размере 1 тыс. руб. за каждый полный или неполный час.



Данные изменения стали возможны благодаря внедрению новой комплексной автоматизированной парковочной системы (КАПС). В ходе проведённой модернизации было полностью заменено оборудование на всех пунктах пропуска и паркингах, включая шлагбаумы, терминалы выдачи парковочных билетов и терминалы оплаты. Также было установлено современное программное обеспечение, позволяющее создавать более гибкие правила и тарифы.



Международный аэропорт "Внуково" - один из крупнейших авиатранспортных комплексов России. Маршрутная сеть аэропорта охватывает всю территорию России, а также страны ближнего зарубежья, Европы, Америки, Азии и Африки. В настоящее время из "Внуково" выполняют рейсы 28 авиакомпаний. Аэровокзальный комплекс Внуково общей площадью около 300 тыс. кв. м способен обеспечить пропускную способность до 35 млн пассажиров в год.



Пассажиропоток "Внуково" за 2019 год вырос на 12% до 24 млн по сравнению с годом ранее. За весь 2018 год аэропорт обслужил 21.478 млн пассажиров, а в 2019 году этот показатель был достигнут уже 14 ноября.



"AK&M" от 08.07.2020