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08/07/2020
13:17

В Москве в первом полугодии сдали шесть домов по реновации

В Москве шесть домов по программе реновации площадью 120 тыс. кв. м сдали в эксплуатацию в первом полугодии 2020 года. Об этом заявил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко, сообщает Стройкомплекс.

Среди них: посёлок Шишкин лес, дом 21, корпус 1 в Новой Москве, посёлок Шишкин лес, дом 9, корпус 1 в Новой Москве, улица Судостроительная, дом 3 в районе Нагатинский Затон, улица Шумилова, дом 24А в районе Кузьминки, улица Профсоюзная, дом 98, корпус 2 в районе Коньково, ЖК на улице Гжатская, дом 5 в районе Можайский.

Все новостройки ввели с отделкой, соответствующей стандартам реновации, качественным благоустройством и озеленением. Всего в шести домах насчитывается 1174 квартиры.

На прилегающей территории установлены детские игровые площадки и созданы зоны для отдыха.

В нежилых помещениях на первых этажах откроют магазины, кафе, аптеки, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей.

Мосгосстройнадзор с начала года провёл 268 проверок на объектах реновации. В них приняли участие специалисты Центра экспертиз.

В ходе проверок эксперты оценили качество монолитных конструкций, внутренних и наружных перегородок и стен, их акустические свойства, радиационную безопасность в помещениях и на территории строительных площадок.

В домах с высокой стадией готовности проверялись инженерные системы, качество отделочных работ и применяемых при этом материалов.

Специалисты провели около двух тысяч различных лабораторно-инструментальных испытаний, измерений, экспертиз стройматериалов и конструкций.

"По поручению Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на домах по программе реновации. Все выявленные замечания находятся на контроле до полного их устранения. Такой подход обеспечивает безопасность и комфорт для новоселов", - отметил О.Антосенко.

Напомним, мэр Москвы С.Собянин 1 августа 2017 года утвердил программу реновации жилищного фонда. Она предусматривает расселение более 350 тыс. квартир. В программу включено 5174 дома.

В адресный перечень входит 431 стартовая площадка с объёмом строительства более 6.7 млн кв. метров жилья.

Первые новоселы въехали в новые дома в феврале 2018 года. Для заселения передан 51 дом. Уже переехали или находятся в процессе переселения около 23 тыс. жителей.

"AK&M" от 08.07.2020
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