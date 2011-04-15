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08/07/2020
10:50

В Москве построили более 40 км дорог с начала года

В Москве почти 44 км дорог, 14 тоннелей и эстакад, а также шесть пешеходных переходов построили и ввели в эксплуатацию с января. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев, говорится в сообщении Стройкомплекса.

"Дорожное строительство на протяжении последних лет остается одним из приоритетов развития городских территорий. Безусловно, и в будущем темпы возведения транспортной инфраструктуры снижаться не будут", - сказал А.Бочкарев.

Заммэра назвал наиболее значимые открытые дорожные объекты этого года. В их числе: связка Раменского бульвара с проспектом Вернадского в районе МГУ им. М.В. Ломоносова, трасса к жилой застройке в поселке Северный, участок проспекта Генерала Дорохова от Аминьевского шоссе до Минской улицы, путепровод через ж/д пути от улицы Пруд Ключики до 1-й Фрезерной улицы.

"До конца года планируется построить еще более 50 км дорог, девять различных транспортных сооружений и 16 пешеходных переходов. Среди них - транспортная развязка на пересечении МКАД с Волоколамским шоссе, дорога Марьино - Саларьево, дорога от Минского до Боровского шоссе и ряд других объектов", - добавил А.Бочкарев.

"AK&M" от 08.07.2020
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