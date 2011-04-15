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08/07/2020
13:34

При продаже урожая со своего садового участка можно применять специальный налоговый режим НПД, ФНС

При продаже урожая со своего садового участка можно применять НПД. Об этом говорится в сообщении ФНС.

Физлица могут применять специальный налоговый режим НПД, не регистрируясь в качестве индивидуальных предпринимателей. Однако в таких видах деятельности, как перепродажа товаров и имущественных прав, создание ИП обязательно. Исключение - продажа имущества, которое использовалось для личных, домашних и иных подобных нужд.

Таким образом, при реализации товаров собственного производства, в том числе урожая со своего садового участка, можно применять НПД. При этом необходимо соблюдать положения закона N 422-ФЗ, а также иных федеральных законов, регулирующих соответствующие виды деятельности.


"AK&M" от 08.07.2020
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