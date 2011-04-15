ЦНИИточмаш включен в перечень системообразующих организаций

Решением Правительственной комиссии по повышению устойчивого развития российской экономики Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения госкорпорации "Ростех" включен в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере промышленности по разделу "Промышленность обычных вооружений". Об этом говорится в сообщении Ростеха.



Представление о включении ЦНИИточмаша в перечень внесло Минэкономразвития РФ. По определению МЭР России институт полностью соответствует одному из основных критериев отбора - "головной исполнитель гособоронзаказа".



"Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения является центром исследований и разработок стрелкового оружия, военной техники, боеприпасов, тренажеров, боевой экипировки военнослужащих, другого вооружения, а также средств защиты ВВТ от высокоточного оружия. Более чем за 76 лет деятельности ЦНИИточмаша в серийное производство запущено свыше 150 образцов и комплексов стрелкового, артиллерийского, противотанкового вооружения, боевых технических средств и патронов различного типа, разработанных в институте. Немалая часть из них до сих пор состоит на вооружении Российской армии", - сообщил генеральный директор института Альберт Баков, цитируемый в сообщении.



Руководитель предприятия напомнил, что 74 сотрудника института стали лауреатами Государственной, Ленинской, Правительственной и других премий, присуждаемых за выдающиеся заслуги. Более 200 награждены государственными наградами. Продукция предприятия поставлялась и поставляется почти в 40 стран.



"Среди разработок института - комплект боевой экипировки второго поколения "Ратник", прибор наведения к ПТРК "Корнет", самоходное артиллерийское орудие ВДВ "Нона", пистолеты "Гюрза", "Удав", снайперская винтовка ВСС и многое другое. Из наиболее известных необычных образцов оружия, созданных при головной роли института, следует выделить подводное оружие, бесшумное оружие и оружие для оснащения подразделений по борьбе с терроризмом", - подчеркнул А.Баков.



Сейчас в ЦНИИточмаш продолжаются работы по реконструкции и активному техническому перевооружению и модернизации производственных мощностей предприятия. Планируется проведение инициативных работ по усовершенствованию конструкции серийных образцов, созданию научно-технического задела по закрепленным за институтом направлениям развития вооружения, военной и специальной техники, а также продукции двойного и гражданского назначения.



Одновременно институт ведет работу по созданию высокоточных снайперских комплексов нового поколения, 120-мм перспективного САО для ВДВ "Лотос", 9-мм самозарядного пистолета, а также над рядом других перспективных проектов.



Решение о включении ЦНИИточмаша в Перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере промышленности было принято на заседании Правительственной комиссии по повышению устойчивого развития российской экономики 19 июня 2020 года.



"AK&M" от 08.07.2020