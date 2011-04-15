РЖД вернут в расписание ещё более ста поездов дальнего следования

Холдинг "РЖД" вернет в расписание ещё более ста поездов дальнего следования. Об этом говорится в сообщении холдинга.



Сегодня ежесуточно пассажиры приобретают порядка 220 тыс. проездных документов на поездки в летние месяцы и сентябре, что вдвое превышает объёмы суточных продаж в мае. При этом свыше 60% продаж приходится на электронные билеты.



В ближайшее время в расписании будет восстановлено более ста поездов дальнего следования формирования АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД"). С учетом ранее принятых решений курсирование возобновят (или увеличат периодичность) более 160 поездов, в том числе все скоростные поезда ("Сапсан", "Стриж" и "Ласточка"). На данном этапе восстановления графика движения планируется курсирование более 350 пар пассажирских поездов холдинга "РЖД" (включая круглогодичные и сезонные поезда), или 2/3 от объемов, предусмотренных графиком движения поездов дальнего следования на 2020 год.



ОАО "Российские железные дороги" входит в мировую тройку лидеров железнодорожных компаний. Компания начала деятельность 1 октября 2003 года. Учредителем и единственным акционером ОАО "РЖД" является РФ. От имени РФ полномочия акционера осуществляет Правительство РФ. Имущество компании было сформировано путём внесения в уставный капитал ОАО "РЖД" по балансовой стоимости активов 987 организаций федерального железнодорожного транспорта, принадлежащих государству.



Чистая прибыль РЖД по МСФО за 2019 год выросла в 4.4 раза до 155.738 млрд руб. с 35.408 млрд руб. годом ранее. Доходы увеличились на 3.9% до 2.507 трлн руб. с 2.413 трлн руб. Прибыль до налогообложения составила 193.437 млрд руб. против 68.398 млрд руб.



"AK&M" от 08.07.2020