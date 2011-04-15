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08/07/2020
13:46

"АКАДО Телеком" подключит несколько десятков домов по программе реновации

"АКАДО Телеком" до 2024 года подключит к услугам связи около 100 столичных жилых объектов, построенных в разных округах столицы по программе реновации. Об этом говорится в сообщении компании.

В настоящее время компания завершила работу по 28 адресам - это свыше 6 тыс. домохозяйств в многоквартирных домах в районах Некрасовка, Измайлово и Медведково. Программа реновации затрагивает не менее 10% существующей сети компании в части сносимого жилого фонда.

"АКАДО Телеком" - телекоммуникационная компания, оказывающая услуги цифрового, аналогового, интерактивного телевидения, высокоскоростного доступа в интернет абонентам - физическим лицам.

"AK&M" от 08.07.2020
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