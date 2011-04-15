В ГД внесён законопроект о территориальной целостности

Председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников внёс законопроект, который призван закрепить в законодательстве новые положения Конституции РФ по защите территориальной целостности. Об этом говорится в сообщении Госдумы.



Поправки вносятся в закон "О противодействии экстремистской деятельности".



Законопроектом предлагается дополнить закон положением, что экстремизмом признается нарушение территориальной целостности Российской Федерации, в том числе отчуждение части ее территории. "Таким образом, терминология данного закона будет приведена в соответствие с Конституцией и позволит избежать двусмысленного или неопределенного толкования целостности Российской Федерации", - сообщил Павел Крашенинников.



Напомним, на основании части 21 статьи 67 Конституции установлено, что РФ обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия, направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются.



По словам П.Крашенинникова, им также подготовлены поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Они направлены в Правительство и Верховный суд для получения отзывов. Помимо этого, подготовлены поправки в КоАП.



Законопроектами предлагается изменить условия привлечения к уголовной ответственности по данной статье. В частности, предлагается ввести административную преюдицию. Таким образом, уголовная ответственность за публичные призывы будет наступать только в случае повторного правонарушения, если лицо уже было привлечено к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года. Санкции предусматриваются в виде штрафа от 200 до 400 тыс. руб., либо лишение свободы на срок до четырёх лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.



Если же публичные призывы совершены впервые, то лицу будет грозить административная ответственность. Наказание закрепляется в виде штрафа: для граждан - от 30 до 60 тыс. руб., для должностных лиц - от 60 до 100 тыс. руб., для юридических лиц - от 200 до 300 тыс. руб. При этом повышенные размеры административных штрафов предусмотрены для случаев, когда публичные призывы совершены с использованием СМИ, сети Интернет, либо иных информационно-телекоммуникационных или электронных сетей. Дела об указанных административных правонарушениях будут возбуждать прокуроры, с дальнейшим рассмотрением дел в районных судах.



Кроме того, поскольку в Конституции закреплен прямой запрет на отчуждение части территории Российской Федерации либо на осуществление иных действий, направленных на нарушение территориальной целостности, предлагается дополнить Уголовный кодекс новой статьей 280.2 "Нарушение территориальной целостности Российской Федерации". В качестве наказания предлагается предусмотреть лишение свободы на срок от шести до 10 лет.



"AK&M" от 08.07.2020