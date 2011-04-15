Для растущих компаний необходим промежуточный налоговый режим, Т.Илюшникова

Для растущих компаний необходим промежуточный налоговый режим. Об этом заявила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова, говорится в сообщении МЭР.



Принятие закона о переходном режиме для плательщиков УСН, превысивших пороговые значения по выручке и численности работников, - важный шаг к стимулированию субъектов МСП к росту, однако в дальнейшем необходимо создать условия для плавного увеличения фискальной нагрузки на общей системе налогообложения, в том числе при уплате НДС, для налогоплательщиков, утративших право на применение специальных налоговых режимов.



"Сейчас между упрощённой и общей системами налогообложения существует довольно большой разрыв как в части налоговой, так и административной нагрузки (необходимость уплаты НДС, имущественных налогов, ведение полноценного бухгалтерского учёта)", - сказала она.



По словам Т.Илюшниковой, этот фактор является сдерживающим для бизнеса, который готов расти. "Зачастую, в целях сохранения налоговой нагрузки предприниматели предпочитают "дробление", - констатировала замглавы ведомства.



"При этом бизнес постоянно высказывается за увеличение порогов по УСН. И несмотря на то, что в настоящее время с учётом восстановления выручки после падения в условиях ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции (на 54% в апреле 2020 года по сравнению с апрелем 2019 года по данным оператора онлайн-касс "Эвотор"), актуальность данного мероприятия может быть снижена, необходимо работать на перспективу", - считает замглавы ведомства.



Промежуточный налоговый режим необходим, отметила Т.Илюшникова. "Без него не будет класса растущих компаний, которые обеспечивают занятость, передовые технологии и высокую производительность труда", - предупредила она.



"Принятие закона, предусматривающего переходный режим для плательщиков УСН, превысивших пороговые значения по выручке и численности работников, - это важный шаг к стимулированию субъектов МСП к росту, однако эта инициатива должна получить дальнейшее развитие. В частности, необходимо создать условия для плавного увеличения фискальной нагрузки на общей системе налогообложения, в том числе при уплате НДС, для налогоплательщиков, утративших право на применение специальных налоговых режимов", - пояснила замминистра экономического развития России. "Это позволит существенно сократить практику дробления бизнеса, одновременно создав условия для его расширения за счет обеспечения наиболее благоприятных экономических и финансовых условий для функционирования субъектов МСП", - заключила она.



Напомним, 7 июля председатель Правительства Михаил Мишустин сообщил, что Кабмин обсудит меры поддержки предпринимателей, которые работают по упрощенной системе налогообложения. В частности, планируется смягчить налоговые условия для тех, кто незначительно превысит лимиты по выручке или численности. Для этого будут внесены изменения в законопроект, который уже прошёл первое чтение в Государственной Думе.



"AK&M" от 08.07.2020