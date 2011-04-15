Правительство упразднило ряд актов по контролю за медицинскими изделиями

Ряд нормативных актов и отдельных положений, содержащих требования по контролю за обращением медицинских изделий, признаны утратившими силу и перестанут действовать с 1 января 2021 года. Такое постановление подписал председатель Правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте Кабмина.



В перечне аннулированных документов - отдельные пункты и разделы постановлений Правительства об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, об утверждении положения о лицензировании деятельности по производству и обслуживанию медтехники, о противодействии обороту фальсифицированных изделий. Кроме того, отменяются 11 приказов Минздрава, в том числе регулирующих комплектацию автомобильной аптечки и наборов для оказания медицинской помощи.



Эти акты либо содержат устаревшие требования, либо их положения дублируются в действующем законодательстве.



Ревизия норм российского законодательства, которую Правительство проводит совместно с экспертным сообществом и представителями бизнеса, осуществляется в рамках механизма "регуляторной гильотины". Он предусматривает отмену необоснованных или устаревших надзорных требований для снижения регуляторной нагрузки в основных отраслях экономики.



"AK&M" от 08.07.2020