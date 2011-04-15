Правительство утвердило особенности оказания медпомощи при угрозе распространения опасных заболеваний

При возникновении и массовом распространении опасных заболеваний медицинская помощь будет оказываться с учётом ряда особенностей. Постановление об этом подписал председатель Правительства Михаил Мишустин, говорится на сайте Кабмина.



Например, при неблагоприятной эпидемиологической обстановке заболевшие смогут лечиться не только в профильных отделениях больниц, но и в перепрофилируемых стационарах. Кроме того, для оказания помощи больным будут привлекаться медработники любой специализации и фармацевты, прошедшие обучение по краткосрочным программам.



Больничные листы с письменного согласия пациента могут выдаваться в электронной форме. Похожий формат предусмотрен и для получения рецептов в процессе коррекции лечения.



В целом врачи будут руководствоваться временным порядком оказания медпомощи, который включает требования по профилактике, диагностике и лечению заболевания. Его утверждает Минздрав с учётом конкретной эпидемиологической ситуации.



Алгоритм действий, описанный в постановлении, был отработан во время коронавируса и доказал свою эффективность. Утверждение этих мер на уровне Правительства поможет оперативно реагировать при возникновении новых угроз.



"AK&M" от 08.07.2020