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08/07/2020
13:49

Правительство утвердило особенности оказания медпомощи при угрозе распространения опасных заболеваний

При возникновении и массовом распространении опасных заболеваний медицинская помощь будет оказываться с учётом ряда особенностей. Постановление об этом подписал председатель Правительства Михаил Мишустин, говорится на сайте Кабмина.

Например, при неблагоприятной эпидемиологической обстановке заболевшие смогут лечиться не только в профильных отделениях больниц, но и в перепрофилируемых стационарах. Кроме того, для оказания помощи больным будут привлекаться медработники любой специализации и фармацевты, прошедшие обучение по краткосрочным программам.

Больничные листы с письменного согласия пациента могут выдаваться в электронной форме. Похожий формат предусмотрен и для получения рецептов в процессе коррекции лечения.

В целом врачи будут руководствоваться временным порядком оказания медпомощи, который включает требования по профилактике, диагностике и лечению заболевания. Его утверждает Минздрав с учётом конкретной эпидемиологической ситуации.

Алгоритм действий, описанный в постановлении, был отработан во время коронавируса и доказал свою эффективность. Утверждение этих мер на уровне Правительства поможет оперативно реагировать при возникновении новых угроз.

"AK&M" от 08.07.2020
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