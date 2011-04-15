В Московской области 207 организаций стали резидентами особых экономических зон региона, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.



"Чтобы получить статус резидента ОЭЗ, компании необходимо предоставить в наше министерство заявку на заключение соглашения об осуществлении деятельности и бизнес-план. Экспертный совет оценивает его и принимает решение о поддержке бизнес-плана и подписании соглашения с компанией или отказе в этом", - рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова, цитируемая в сообщении.



Компания "Икс Ред Групп" получила свидетельство резидента особой экономической зоны. Организация, разрабатывающая программное обеспечение, будет вести свою деятельность на территории ОЭЗ "Дубна". Теперь компания сможет воспользоваться налоговыми и таможенными льготами, которые доступны для резидентов особых экономических зон Подмосковья.



После заключения сторонами соглашения, Мининвест Подмосковья направляет копию соглашения в Министерство экономического развития Российской Федерации. Оно вносит организацию в реестр резидентов особой экономической зоны и выдает свидетельство.



"AK&M" от 08.07.2020