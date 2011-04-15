Банк "Открытие" оформит для МСБ бизнес-карту Mastercard с программой лояльности до 5% кэшбэка

Клиенты банка "Открытие" - владельцы компаний малого и среднего бизнеса, могут оформить бизнес-карту Mastercard с программой лояльности до 5% кэшбэка на самые популярные категории - АЗС, строительство и ремонт, кафе и рестораны. Об этом говорится в сообщении банка.



Максимальный ежемесячный cashback - 17 тыс. руб. С помощью карты можно безопасно оплачивать ежедневные расходы и закупки, устанавливать автоплатежи на сервисы, вносить денежные средства на расчётный счёт с выбором назначений платежа, а также снимать наличные в любом банкомате по единому тарифу и многое другое.



Банк "Открытие" - универсальный коммерческий банк. Работает на финансовом рынке с 1992 года. Банк "Открытие" был сформирован в результате интеграции более чем 10 банков различного масштаба, в том числе таких крупных федеральных как Номос-Банк, Ханты-Мансийский банк и банк "Петрокоммерц".



"AK&M" от 08.07.2020