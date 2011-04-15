Газпромбанк увеличил максимальную сумму ипотеки с господдержкой под 6.5% годовых

Газпромбанк расширил программу ипотеки с господдержкой под 6.5%. Об этом говорится в сообщении банка.



Максимальная сумма ипотечного кредита на новостройки с первоначальным взносом не менее 20% увеличена с 8 млн руб. до 12 млн руб. в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, и с 3 млн руб. до 6 млн руб. в других регионах России. В качестве первоначального взноса клиент может полностью или частично использовать средства материнского капитала.



Процентная ставка 6.5% годовых распространяется на весь срок кредита. Условия действуют при оформлении личного страхования заёмщика.



АО "Газпромбанк" (ГПБ, ИНН 7744001497) образовано в 1990 году, по финансовым показателям входит в тройку крупнейших банков России. Банк обслуживает ключевые отрасли российской экономики - газовую, нефтяную, атомную, химическую и нефтехимическую, чёрную и цветную металлургию, электроэнергетику, машиностроение и металлообработку, транспорт, строительство, связь, агропромышленный комплекс, торговлю.



"AK&M" от 08.07.2020