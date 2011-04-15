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08/07/2020
14:54

Промсвязьбанк обсудил с российским бизнесом диверсификацию оборонно-промышленного комплекса

Промсвязьбанк, руководители предприятий ОПК и представители государственных структур обсудили актуальные вопросы перехода на разработку и выпуск высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения в производстве предприятий оборонно-промышленного комплекса. Об этом говорится в сообщении банка.

Дискуссию организовал ПСБ в рамках международного промышленного марафона INNOPROM ONLINE.

В мероприятии приняли участие представители машиностроительного холдинга "Компенз", ГК "Динамика", ФРП, а также Комитета по инвестиционной политике, институтам развития и экспортной поддержке РСПП и Национального агентства прямых инвестиций.

Участники обсудили ключевые вопросы, связанные с механизмами поддержки и эффективным взаимодействием в проектах диверсификации, финансирование проектов перехода на гражданскую продукцию предприятий ОПК и передовых технологических разработок в сфере обороны и национальной безопасности.

ПАО "Промсвязьбанк" (ИНН 7744000912) основано в 1995 году. Основным акционером является "Промсвязь Капитал Б.В.".


"AK&M" от 08.07.2020
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