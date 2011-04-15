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08/07/2020
14:20

Ингосстрах застраховал объекты общего имущества в многоквартирном доме на сумму 114 млн руб.

СПАО "Ингосстрах" застраховало объекты общего имущества в 17-ти этажном многоквартирном доме, расположенном в Москве на Новокосинской улице. Об этом говорится в сообщении страховой компании.

По условиям договора застрахованы конструктивные элементы дома, лифты и лифтовое оборудование, а также внутренние инженерные коммуникации на сумму 114 млн руб. Страхователем выступила управляющая компания. Договор заключен на условиях Городской программы страхования в жилищной сфере города Москвы.

В соответствии с условиями программы объекты общего имущества в многоквартирном доме застрахованы от рисков повреждения или уничтожения в результате пожара, взрыва, сильного ветра (урагана, смерча, шквала) и сопровождающих этот ветер осадков, аварий систем отопления, водоснабжения, канализации, внутренних водостоков, а также противоправных действий третьих лиц.

"Для того чтобы застраховать общее имущество многоквартирного дома, управляющей организации достаточно обратиться в страховую компанию. Дальше – дело техники. Страховщик производит расчёт страхового покрытия и тарифа, оформляет страховой полис, – комментирует начальник управления жилищного страхования компании "Ингосстрах" Ирина Черткова. – Годовая плата за страхование общего имущества в зависимости от объёма, состава и сложности объектов общего имущества в доме составляет от 17 до 75 тыс. руб. Возмещение ущерба рассчитывается по сметной стоимости ремонта".

Программа страхования в жилищной сфере города Москвы действует с 1995 года и в настоящее время является самой массовой и наиболее востребованной москвичами услугой в добровольном страховании. Сейчас на территории Центрального и Восточного административных округов "Ингосстрахом" в рамках городской программы застраховано более половины московских квартир и более 1100 многоквартирных домов в части страхования объектов общего имущества.

Ингосстрах принимает участие в Городской программе страхования жилья в Центральном и Восточном округах столицы с 2018 года.

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.

"AK&M" от 08.07.2020
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