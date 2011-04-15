Хордовое кольцо Москвы замкнётся в 2023 году

Хордовое кольцо, которое будет состоять из четырёх магистралей, замкнётся в 2023 году. Об этом заявил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов, говорится в сообщении Стройкомплекса.



Три хорды - Северо-Восточную, Северо-Западную, Юго-Восточную - и Южную рокаду соединят в кольцо.



"Мэр Москвы Сергей Собянин ставит перед нами задачу завершить строительство хорд в 2023 году. Для этого есть все необходимое. В Адресной инвестиционной программе на сооружение дорог заложены средства до 2023 года. Есть понимание, когда какая градостроительная документация будет готова. Имеются специалисты, квалифицированные подрядные организации, профессиональная команда в самом Департаменте строительства", - сказал Р.Загрутдинов в интервью "Российской газете".



Напомним, длина хордового кольца - 133 км, а строительная протяжённость - 354.5 км. В его составе будет 185 искусственных сооружений - эстакад, тоннелей и мостов - длиной 85.5 км, а также 80 внеуличных пешеходных переходов.



Хорды обеспечат удобные транспортные связи для 7 млн жителей 73 районов Москвы.



Юго-Восточная хорда - сложнейший проект. Её длина на участке от шоссе Энтузиастов до 35-го км МКАД составит порядка 36 км, в том числе 6.5 км - это реконструкция участков улиц Каспийская и Шоссейная. Новая трасса объединит 22 района, где проживает 2.5 млн человек.



Хорда необходима: альтернатив для того, чтобы улучшить дорожную ситуацию в секторе между шоссе Энтузиастов и Варшавским шоссе, нет.



Новая магистраль избавит автомобилистов от необходимости делать крюк в 10-15 км через МКАД. Будет замкнуто хордовое кольцо, что позволит убрать тысячи машин с МКАД, Третьего транспортного кольца и из центра Москвы.



Северо-Западная хорда связала четыре округа столицы: Западный, Северо-Западный, Северный и Северо-Восточный. Она проходит от Сколковского до Ярославского шоссе. С её запуском разгрузились на 15% Мичуринский проспект, Сколковское, Можайское, Рублёвское, Звенигородское, Волоколамское, Ленинградское и Дмитровское шоссе, ряд центральных улиц, Третье транспортное кольцо и МКАД.



Пробег автомобилей при проездах между соседними районами сократился примерно на 10%.



Длина Северо-Восточной хорды составит 35 км, она пройдёт от дороги Москва-Петербург с западной стороны Октябрьской железной дороги, вдоль Московского центрального кольца (МЦК) до новой развязки на МКАД на пересечении с магистралью Вешняки-Люберцы.



Трасса соединит крупные автомобильные магистрали северо-восточной части города - Измайловское, Щёлковское, Дмитровское, Алтуфьевское и Открытое шоссе, снизив транспортную нагрузку на центр, Третье транспортное кольцо и МКАД.



Южная рокада - новая магистраль Москвы длиной около 40 км (с учётом развязок и дублёров - 65 км). Она пройдёт от развязки Рублёвского шоссе с МКАД до улицы Верхние Поля в Капотне и соединит крупные автомобильные магистрали города: МКАД, Кутузовский проспект, Мичуринский проспект, проспект Вернадского, Ленинский проспект, Профсоюзную улицу, Варшавское шоссе, Пролетарский проспект, Каширское шоссе, Люблинскую улицу.



Новая трасса станет дублёром МКАД и Третьего транспортного кольца (ТТК).



"AK&M" от 08.07.2020