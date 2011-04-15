Шесть развязок на МКАД обновят до 2023 года

Шесть "клеверных" развязок на пересечении вылетных магистралей с МКАД планируется реконструировать до 2023 года. Об этом заявил руководитель Департамента строительства Рафик Загрутдинов, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Сейчас идут работы на развязке МКАД-Волоколамское шоссе. В ближайшее время приступим к работам на развязках с Осташковским и Алтуфьевским шоссе. Останутся ещё развязки на пересечении с Липецкой улицей, улицами Верхние Поля и Капотня", - сказал Р.Загрутдинов в интервью "Российской газете".



Он отметил, что сейчас уже обновлены 16 "клеверных" развязок на кольцевой. Их заменили многоуровневыми развязками с направленными съездами - эстакадами и тоннелями. Они эффективнее справляются с плотным трафиком, не допуская пересечения транспортных потоков.



"AK&M" от 08.07.2020