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08/07/2020
14:42

Шесть развязок на МКАД обновят до 2023 года

Шесть "клеверных" развязок на пересечении вылетных магистралей с МКАД планируется реконструировать до 2023 года. Об этом заявил руководитель Департамента строительства Рафик Загрутдинов, говорится в материалах Стройкомплекса.

"Сейчас идут работы на развязке МКАД-Волоколамское шоссе. В ближайшее время приступим к работам на развязках с Осташковским и Алтуфьевским шоссе. Останутся ещё развязки на пересечении с Липецкой улицей, улицами Верхние Поля и Капотня", - сказал Р.Загрутдинов в интервью "Российской газете".

Он отметил, что сейчас уже обновлены 16 "клеверных" развязок на кольцевой. Их заменили многоуровневыми развязками с направленными съездами - эстакадами и тоннелями. Они эффективнее справляются с плотным трафиком, не допуская пересечения транспортных потоков.

"AK&M" от 08.07.2020
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