Hyundai Motor выпустила дизайнерский рендеринг нового спортивного седана Elantra N Line. Об этом говорится в сообщении компании.



Hyundai ожидает, что Elantra N Line станет привлекательной отправной точкой для бренда N, который набирает популярность среди водителей во всем мире. Hyundai уже предлагает Veloster N, i30 N и i30 Fastback N, а также несколько моделей N Line на некоторых рынках. Модели N обеспечивают максимальную производительность в повседневной езде.



Hyundai Motor Company основана в 1967 году. В настоящий момент компания входит в состав Hyundai Motor Group. Hyundai Motor имеет восемь производственных баз, а также семь центров дизайна и технических разработок по всему миру. В 2019 году Hyundai Motor продала более 4.4 млн автомобилей, в ней работает около 120 тыс. человек по всему миру.



Компания "Хендэ Мотор СНГ", созданная в 2007 году и ставшая эксклюзивным дистрибьютором автомобилей марки Hyundai на территории Российской Федерации, обладает одной из крупнейших дилерских сетей в России, насчитывающей 187 дилерских центра по всей стране. В 2010 году Hyundai Motor открыла в Санкт-Петербурге завод полного цикла и представила свою первую российскую модель - Hyundai Solaris.





"AK&M" от 08.07.2020