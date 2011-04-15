До 2024 года 27 станций МЦД станут пересадочными на метро и МЦК

С 27 станций первых двух Московских центральных диаметров (МЦД-1 "Белорусско-Савёловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский") можно будет совершить бесплатную пересадку на метро и Московское центральное кольцо (МЦК) по карте "Тройка" до 2024 года. Об этом говорится в сообщении Стройкомплекса.



В ближайшие годы на первом диаметре будут открыты три новые станции - Дмитровская и Тимирязевская с пересадками на одноименные станции Серпуховско-Тимирязевской линии метро и Петровско-Разумовская с пересадкой на Серпуховско-Тимирязевскую и Люблинскую линии, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта Москвы.



Ещё одна пересадка на МЦД-1 со станции Лианозово заработает после завершения строительства одноимённой станции Люблинско-Дмитровской линии метро.



На втором диаметре появятся три новые станции: Марьина Роща и Печатники с пересадками на одноименные станции Люблинско-Дмитровской линии и на строящиеся станции Большой кольцевой линии, а также Щукинская, которая заменит остановочный пункт Покровское-Стрешнево, с пересадкой на станцию "Щукинская" Таганско-Краснопресненской линии.



Экономить на каждой поездке за счёт выгодных тарифов и бесплатной пересадки на метро и МЦК могут пассажиры диаметров, которые используют в качестве платежного инструмента транспортную карту "Тройка".



Бесплатная пересадка с МЦД на станции метро и МЦК возможна при оплате проезда по тарифу "Кошелёк" карты "Тройка" в течение 90 минут после первой валидации. Благодаря тарифной системе МЦД и оплате проезда на диаметрах картой "Тройка" жители Москвы могут экономить на ежедневных поездках до 50%, а жители Московской области - до 75%.



Сейчас с 20 станций МЦД-1 и МЦД-2 можно пересесть на метро и МЦК.



Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин запустили движение по первым двум линиям Московских центральных диаметров "Одинцово-Лобня" (МЦД-1) и "Нахабино-Подольск" (МЦД-2) 21 ноября 2019 года.



Линии, связавшие столицу с Подмосковьем, работают в режиме наземного метро. Поезда по МЦД курсируют с интервалом 5-6 минут в час пик.



График работы МЦД выстроен как в метро - с 05:30 до 01:00. Тарифы зависят от зоны, в которой вы едете. На МЦД их три: Центральная, Пригород и Дальняя. Оплатить проезд можно картой "Тройка".



По маршрутам МЦД-1 и МЦД-2 запущены современные поезда "Иволга" российского производства.



"AK&M" от 08.07.2020