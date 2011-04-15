К девяти СНТ Подмосковья построят подъездную дорогу

Строительство новой подъездной дороги к девяти садоводческим некоммерческим объединениям (СНТ) в Московской области планируется завершить в 2023 году. Об этом заявил руководитель Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Она пройдёт от деревни Угрюмово городского округа Домодедово Московской области до СНТ "Сокольниково", - сказал В.Жидкин.



Новая автодорога подойдёт к СНТ "Новь", "Домодедовец", "Вымпел", "Сокольниково", "Чайка", "Бугорок", "Культура", "Надежда-2", "Бортнево" и "Сокольники" вблизи посёлка Васькино городского округа Чехов Московской области.



"Она обеспечит круглогодичный и удобный подъезд к участкам для многих тысяч садоводов", - отметил руководитель департамента.



В ходе открытого конкурса определена компания, которая спроектирует объект. ООО "ДОРПРОЕКТ 33" необходимо предусмотреть обустройство 13 примыканий и 13 переездов, а также устройство четырех сооружений для очистки и талых вод.



"При принятии решения о включении данного объекта строительства в Адресную инвестиционную программу (АИП) учитывались пожелания и просьбы москвичей, значительную часть года проживающих в перечисленных СНТ, к руководству города и мэру Москвы Сергею Собянину", - подчеркнул В.Жидкин.



"AK&M" от 08.07.2020