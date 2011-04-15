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08/07/2020
15:10

В Северной Осетии появится новый горнолыжный курорт

В Северо-Кавказском федеральном округе может появиться ещё один горнолыжный курорт мирового уровня "Мамисон". Об этом говорится в сообщении Минэкономразвития России.

Министерством по поручению Правительства совместно с руководством Северной Осетии-Алании прорабатывается план создания курорта. Об этом стало известно по итогам рабочей поездки первого заместителя министра экономического развития Российской Федерации Михаила Бабича в Карачаево-Черкесию, Ингушетию и Северную Осетию-Аланию.

Географической близость к успешным горнолыжным курортам делает "Мамисон" хорошей альтернативой для активного отдыха. Турпоток только на соседние "Гудаури" и "Архыз" составляет более 300 тыс. человек в сезон, и спрос превышает предложение. Горнолыжный сезон на "Мамисоне" может длиться с ноября по апрель, также есть потенциал для строительства круглогодичных трасс.

Потенциал курорта оценивается в 82 км горнолыжных трасс и 15 подъемников, по итогам реализации начального этапа его создания планируется строительство более 30 км горнолыжных трасс, 3 пассажирских подвесных канатных дорог, не менее 2 тыс. мест размещения. Курорт обладает уникальными геоклиматическими особенностями: продолжительностью горнолыжного сезона с ноября по апрель, возможностью организации круглогодичного катания на леднике "Зарамаг", значительным перепадом высот.

Реализация курорта "Мамисон" позволит создать дополнительную "точку притяжения" международного уровня на Северном Кавказе, что, в свою очередь, окажет положительное влияние на показатели социально-экономического развития республики.

В ходе рабочей поездки состоялось несколько совещаний, на которых подробно обсудили вопросы социально-экономического развития регионов, а также реализацию крупных инфраструктурных и промышленных проектов. "Работа предстоит не простая, но совместно с главами регионов рассчитываем улучшить социально-экономическую ситуацию на Северном Кавказе и отношение к региону", - подчеркнул Михаил Бабич.

В Ингушетии подробно обсудили проблемы дефицита питьевой воды и водоотведения, затронули вопросы обеспечения надежного и безопасного газоснабжения населения. Решение данных вопросов окажет непосредственное влияние на уровень жизни в Республике Ингушетия.

Отдельно также осмотрели горнолыжный курорт "Домбай" в Карачаево-Черкесии. Обсудили вопросы его перспективного развития, отметили готовность министерства оказывать поддержку региону в решении текущих и стратегических проблем курорта.

Напомним, что с 21 января 2020 года полномочия Минкавказа России переданы Минэкономразвития России.

"AK&M" от 08.07.2020
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