В Северной Осетии появится новый горнолыжный курорт

В Северо-Кавказском федеральном округе может появиться ещё один горнолыжный курорт мирового уровня "Мамисон". Об этом говорится в сообщении Минэкономразвития России.



Министерством по поручению Правительства совместно с руководством Северной Осетии-Алании прорабатывается план создания курорта. Об этом стало известно по итогам рабочей поездки первого заместителя министра экономического развития Российской Федерации Михаила Бабича в Карачаево-Черкесию, Ингушетию и Северную Осетию-Аланию.



Географической близость к успешным горнолыжным курортам делает "Мамисон" хорошей альтернативой для активного отдыха. Турпоток только на соседние "Гудаури" и "Архыз" составляет более 300 тыс. человек в сезон, и спрос превышает предложение. Горнолыжный сезон на "Мамисоне" может длиться с ноября по апрель, также есть потенциал для строительства круглогодичных трасс.



Потенциал курорта оценивается в 82 км горнолыжных трасс и 15 подъемников, по итогам реализации начального этапа его создания планируется строительство более 30 км горнолыжных трасс, 3 пассажирских подвесных канатных дорог, не менее 2 тыс. мест размещения. Курорт обладает уникальными геоклиматическими особенностями: продолжительностью горнолыжного сезона с ноября по апрель, возможностью организации круглогодичного катания на леднике "Зарамаг", значительным перепадом высот.



Реализация курорта "Мамисон" позволит создать дополнительную "точку притяжения" международного уровня на Северном Кавказе, что, в свою очередь, окажет положительное влияние на показатели социально-экономического развития республики.



В ходе рабочей поездки состоялось несколько совещаний, на которых подробно обсудили вопросы социально-экономического развития регионов, а также реализацию крупных инфраструктурных и промышленных проектов. "Работа предстоит не простая, но совместно с главами регионов рассчитываем улучшить социально-экономическую ситуацию на Северном Кавказе и отношение к региону", - подчеркнул Михаил Бабич.



В Ингушетии подробно обсудили проблемы дефицита питьевой воды и водоотведения, затронули вопросы обеспечения надежного и безопасного газоснабжения населения. Решение данных вопросов окажет непосредственное влияние на уровень жизни в Республике Ингушетия.



Отдельно также осмотрели горнолыжный курорт "Домбай" в Карачаево-Черкесии. Обсудили вопросы его перспективного развития, отметили готовность министерства оказывать поддержку региону в решении текущих и стратегических проблем курорта.



Напомним, что с 21 января 2020 года полномочия Минкавказа России переданы Минэкономразвития России.



"AK&M" от 08.07.2020