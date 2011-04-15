Коррекция орбиты МКС намечена на 11 июля

С целью формирования рабочей орбиты Международной космической станции перед запуском грузового корабля "Прогресс МС-15" и пилотируемого корабля "Союз МС-17" на 11 июля 2020 года запланирована коррекция её орбиты. Об этом сообщил Роскосмос.



По предварительным данным службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полётами ЦНИИмаш (входит в состав госкорпорации "Роскосмос"), двигатели корабля "Прогресс МС-14" будут включены в 22:15 MSK и проработают 277 секунд, после чего средняя высота орбиты станции уменьшится на 1 км и составит около 418 км над Землёй.



Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблём "Прогресс МС-15" запланирован на 23 июля 2020 года с площадки N 31 космодрома "Байконур". Он доставит экипажу 63-й основной экспедиции запасы топлива, воды и газов, а также средства жизнеобеспечения и укладки для проведения космических экспериментов.



"AK&M" от 08.07.2020