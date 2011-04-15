Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

08/07/2020
15:07

Коррекция орбиты МКС намечена на 11 июля

С целью формирования рабочей орбиты Международной космической станции перед запуском грузового корабля "Прогресс МС-15" и пилотируемого корабля "Союз МС-17" на 11 июля 2020 года запланирована коррекция её орбиты. Об этом сообщил Роскосмос.

По предварительным данным службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полётами ЦНИИмаш (входит в состав госкорпорации "Роскосмос"), двигатели корабля "Прогресс МС-14" будут включены в 22:15 MSK и проработают 277 секунд, после чего средняя высота орбиты станции уменьшится на 1 км и составит около 418 км над Землёй.

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблём "Прогресс МС-15" запланирован на 23 июля 2020 года с площадки N 31 космодрома "Байконур". Он доставит экипажу 63-й основной экспедиции запасы топлива, воды и газов, а также средства жизнеобеспечения и укладки для проведения космических экспериментов.

"AK&M" от 08.07.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Информационное агентство AK&M
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
выдано: Роскомнадзор
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3
Главный редактор: Ефремова Ю.Л.
Сайт может содержать материалы 16+

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100