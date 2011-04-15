Норникель оспаривает размер вреда, причинённого окружающей среде в результате разлива дизельного топлива, рассчитанный Росприроднадзором

ПАО "ГМК "Норильский никель" оспаривает размер вреда, причинённого окружающей среде в результате разлива дизельного топлива, рассчитанный Федеральной службой по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор). Об этом говорится в сообщении компании.



При этом компания подтверждает обязательство ликвидировать последствия аварии за свой счёт.



Письмо об этом компания направила сегодня в Росприроднадзор. По мнению компании, расчёты вреда, причинённого водным объектам и почве, выполненные Енисейским межрегиональным управлением Росприроднадзора, основаны на принципах, которые привели к искажению результатов и нуждаются в корректировке.



В частности, при расчёте был использован максимальный коэффициент 5, учитывающий длительность негативного воздействия загрязняющих веществ на водный объект при непринятии мер по его ликвидации (Кдл). Согласно сложившейся правоприменительной практике, такой коэффициент носит штрафной характер и применяется при непринятии или при длительном непринятии мер по ликвидации загрязнения. Учитывая незамедлительные действия компании по ликвидации последствий обнаруженного разлива нефтепродуктов, применение максимального коэффициента Кдл, нельзя признать обоснованным.



Аргумент о необходимости применения максимального коэффициента Кдл к случаям загрязнения водных объектов нефтепродуктами в связи с их растворимостью также опровергается судебной практикой. Попавшее в водные объекты дизельное топливо не относится к категории растворимых загрязняющих веществ, которые нельзя собрать с водной поверхности.



По мнению компании, некорректно определена и масса нефтепродуктов, попавших в водные объекты, поскольку их количество в водо-топливной смеси, загрязнённом грунте и сорбенте, собранных в районе ТЭЦ-3, рассчитаны до окончания работ по сбору нефтепродуктов в данном районе.



В свою очередь, компания подтверждает обязательство компенсировать причиненный в результате разлива нефтепродуктов вред окружающей среде в полном объёме в соответствии с требованиями действующего законодательства. Норникель выражает готовность не только ликвидировать последствия, но и полностью восстановить экосистему района аварии в тесном взаимодействии с Росприроднадзором, другими государственными органами и организациями.



Для получения объективных данных об уровне загрязнения и эффективности предпринимаемых мер по его ликвидации нами организован постоянный мониторинг состояния окружающей среды. Последние замеры Росприроднадзора показывают достижение фоновых значений ПДК в водных объектах.



Компания уже приступила к рекультивации земельных участков. Одновременно с привлечением ведущих российских и зарубежных специалистов компания ведёт поиск технологий и средств, позволяющих добиться восстановления окружающей среды в максимально полном объёме.



Компания предлагает организовать совместную работу с Росприроднадзором, другими государственными организациями и независимыми экспертами для выработки эффективных мероприятий по восстановлению окружающей среды. Такая работа может быть организована как в рамках межведомственной комиссии, созданной приказом Минприроды России, так и в специально созданной рабочей группе.



Норникель реализует комплекс мер для ликвидации последствий аварийного разлива топлива из резервуара ТЭЦ-3. Работы проводятся в районе ТЭЦ-3, на прилегающих участках и на водной акватории. Наряду с МЧС специализированную помощь в предотвращении распространения нефтепродуктов в водных объектах оказали группировка Морской спасательной службы Росморречфлота, профильные подразделения компаний "Газпромнефть" и "Транснефть".



По данным МЧС, по состоянию на 8 июля при непосредственном участии Норникеля собрано 33401 куб. м топливно-водяной смеси, в том числе с акватории водоемов 25702 куб. м и из топливно-водяных котлованов - 7699 куб. м., собрано и вывезено 18802 т загрязненного грунта, обработаны сорбентом 140.2 км береговой линии и 271720 кв м. загрязненной территории. К выполнению указанных работ было привлечено 496 человек и 248 единиц техники "Норникеля" и специализированных организаций.



Министр МЧС России Евгений Зиничев 19 июня доложил президенту РФ Владимиру Путину: "Мы можем говорить о том, что второй этап мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации подходит к завершению". На третьем этапе работ топливо передислоцируют в места утилизации. Последним этапом будет восстановление экологической обстановки.



ПАО ГМК "Норильский никель" (ИНН 8401005730) представляет собой крупнейшую в России диверсифицированную горно-металлургическую компанию, является крупнейшим в мире производителем никеля и палладия и одним из крупнейших в мире производителей платины, родия, меди и кобальта. Помимо этого, компания выпускает большое количество сопутствующих металлов, включая золото, серебро, теллур, селен, иридий и рутений. Производственные подразделения группы ГМК "Норильский никель" расположены в Норильском промышленном районе и на Кольском полуострове, а также в Финляндии, США, Австралии, Ботсване и ЮАР.



Чистая прибыль Норникеля по МСФО за 2019 год выросла на 95% до $5.966 млрд с $3.059 млрд годом ранее. Консолидированная выручка увеличилась на 16%, составив $13.6 млрд. Показатель EBITDA увеличился на 27% до $7.9 млрд.



"AK&M" от 08.07.2020