В РФ оформлены первые 100 электронных одобрений типа транспортных средств. Об этом сообщил Росстандарт.



В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением коронавирусной инфекции, Росстандарт и АО "Электронный паспорт" ускорили реализацию пилотного проекта по оформлению ОТТС (ОТШ) в электронном виде.



Заявители, то есть организации-изготовители транспортных средств или их представители, выбирают орган по сертификации, аккредитованный на оформление ОТТС (ОТШ) и подают заявку и заявочный комплект документов в электронном виде. Органы по сертификации, проводят в стандартном режиме оценку соответствия, подписывают ОТТС (ОТШ) электронной подписью и передают необходимый пакет документов в электронном виде в Росстандарт, где проводится экспертиза правильности и обоснованности оформления. Далее ОТТС (ОТШ) утверждается и регистрируется в национальной части единого реестра, либо возвращается в орган по сертификации на доработку.



Оформление электронных паспортов транспортных средств (шасси) тесно связано с основным документом, подтверждающим соответствие транспортных средств (шасси) требованиям безопасности - ОТТС (ОТШ), таким образом параллельно с созданием системы электронных паспортов, АО "Электронный паспорт" начало разработку АС "ЭОТТС".



Первое ОТТС в электронном виде было оформлено в системе 25 февраля 2020 года, а 7 июля электронных одобрений было уже 100. Сотым стало одобрение типа транспортного средства на автомобиль Kia Rio типа FB. Участники в лице заявителей, органов по сертификации и Росстандарта отмечают не только удобство оформления одобрений типа в электронном виде, но и значительное сокращение временных затрат, связанное, в первую очередь, с применением электронного документооборота.



В ходе оформления первых одобрений типа в электронном виде выявляются ранее не очевидные моменты, связанные с цифровизацией в процессе оценки соответствия транспортных средств и выпуска их в обращение. Информация о транспортных средствах становится более прозрачной и полной, как в интересах автопроизводителей, так и в интересах владельцев, а также других участников рынка.



Основные преимущества оформления одобрений типа в электронном виде: сокращение времени проверки, утверждения и регистрации документов, подтверждающих соответствие; осведомленность заявителей о прохождении процедур оценки соответствия от рассмотрения заявки органом по сертификации до включения документа в национальную часть Единого реестра; оперативный доступ к электронным документам, подтверждающим соответствие, всем заинтересованным лицам.



"AK&M" от 08.07.2020