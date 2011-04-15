УРАЛХИМ остановил работу филиала "Азот"

Компания "УРАЛХИМ" приняла решение остановить работу филиала "Азот" (Березники, Пермский край) из-за резкого превышения содержания хлоридов кальция в реке Каме, откуда осуществляет забор воды для производства удобрений. Об этом говорится в сообщении компании.



Загрязнение водного объекта, которое фиксируется в течение 7 и 8 июля 2020 года, угрожает безопасной работе технологического оборудования завода. УРАЛХИМ обратился в природоохранные органы власти с просьбой незамедлительно провести расследование данного инцидента и установить причину загрязнения Камы.



Филиал "Азот" ОХК "УРАЛХИМ" в городе Березники является водопользователем и использует речную воду для производственных целей. Забор воды осуществляется из поверхностного водного объекта - части Камского водохранилища на р. Каме на основании договора водопользования, заключенного с Камским бассейновым водным управлением Федерального агентства водных ресурсов (Камским БВУ).



Содержание хлоридов кальция в воде строго регламентировано как нормативно-правовыми актами, так и внутренними технологическими регламентами и контролируется аккредитованной лабораторией филиала "Азот". 7 июля в связи с многократным превышением содержания хлоридов в камской воде, возникновением опасности выхода из строя основного технологического оборудования, а также в целях снижения угрозы аварийной остановки производства, в филиале "Азот" принято решение остановить работу производственных мощностей. Вследствие вынужденной остановки филиал "Азот" несёт значительные убытки.



Руководством УРАЛХИМ принято решение о направлении обращений в Березниковскую межрайонную природоохранную прокуратуру, Управление Росприроднадзора по Пермскому краю, Западно-Уральское управление Ростехнадзора, ГУ МЧС России по Пермскому краю, Администрацию города Березники с целью принятия срочных мер по нормализации ситуации, проведения соответствующих проверочных мероприятий на предмет установления факта нарушения действующего законодательства и привлечения к ответственности виновных лиц.



АО "ОХК "УРАЛХИМ (ИНН 7703647595) - одна из крупнейших компаний на рынке азотных и фосфорных удобрений в Российской Федерации и СНГ, располагающая мощностями для производства более 3 млн т аммиака, 3 млн т аммиачной селитры и её производных, 1.2 млн т карбамида и 1 млн т фосфорных и сложных удобрений в год.



АО "ОХК "УРАЛХИМ занимает первое место в России по производству аммиачной селитры, второе место - по выпуску аммиака. В составе основных производственных активов АО "ОХК "УралХим" - филиал "Азот" (Березники, Пермский край), филиал "ПМУ" (Пермь), филиал "КЧХК" (Кирово-Чепецк Кировской области), АО "Воскресенские минеральные удобрения" (Воскресенск, Московская область).



"AK&M" от 08.07.2020