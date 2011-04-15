Счётная палата не поддержала поправки в закон о регулировании производства алкоголя

Счётная палата не поддерживает поправки в Федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции". Об этом говорится в сообщении СП.



Законопроект предлагает расширить полномочия органов государственной власти регионов и предоставить им право устанавливать ограничения времени, условий и мест розничной торговли алкогольной продукции вплоть до полного запрета на продажу. Сейчас у них такого права нет.



По мнению Счётной палаты, реализация предлагаемого решения может привести к сокращению числа хозяйствующих субъектов в указанной сфере, снижению уровня конкуренции и, как следствие, падению качества алкогольной продукции или её удорожанию.



"Сокращение числа подобных объектов общественного питания, особенно в небольших сельских и городских населённых пунктах, влечет риски снижения предпринимательской активности, что, в свою очередь, может негативно отразиться на доходах бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также влечёт риски увеличения теневого рынка оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, включая опасные для жизни и здоровья населения суррогатные алкогольные и спиртосодержащие напитки", - говорится в заключении Счётной палаты на законопроект.





"AK&M" от 08.07.2020