Формат линеек в школах в этом году будет обновлён для защиты здоровья детей и педагогов. Об этом министр просвещения Сергей Кравцов заявил на международной дистанционной конференции "Первые итоги пандемии: вызовы и новые возможности для мировой системы образования", говорится в сообщении министерства.



"У нас традиционно 1 сентября проходят линейки, по понятным причинам мы немножко в другом формате их проведём, но школьники придут в школы, учителя, и начнётся образовательный процесс, но с определёнными требованиями, чтобы не допустить вспышек заболевания или распространения инфекции, чтобы максимально обеспечить безопасность и здоровье наших школьников и педагогов", - сказал министр.



Он акцентировал внимание, что школьные линейки - традиция отечественного образования, и именно с них начнётся новый учебный год.



По словам С.Кравцова, 1 сентября школы откроются в традиционном формате, а опыт, полученный в условиях карантинных мер, будет дополнять традиционное обучение.



"Мы не будем отходить от традиционного обучения, а попробуем встроить этот опыт для помощи традиционного обучения. В школах 1 сентября будет проведена диагностика знаний школьников. Мы не будем выставлять оценки, а просто посмотрим уровень знаний. Если возникнут пробелы, то у нас разработана программа, которая поможет ликвидировать пробелы и выровнять образовательные результаты", - отметил С.Кравцов.



Глава Минпросвещения также подчеркнул, что новый учебный год будет организован согласно требованиям Роспотребнадзора.



"Массовых мероприятий до 1 января в школах проводить не планируется. Линейки будут проведены в другом формате, чтобы не допустить вспышек заболевания", - резюмировал министр.



"AK&M" от 08.07.2020