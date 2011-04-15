Дайджест газеты "Коммерсант" от 9 июля 2020 года.



ПАРМЕЗАНЩИНА ТОЖЕ НЕ РЕШЕНИЕ

МИНФИН ПРЕДЛАГАЕТ БОРОТЬСЯ С "ЗАПРЕЩЕНКОЙ" ОТДЕЛЬНОЙ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИЕЙ





Минфин предлагает Белому дому решить проблему "санкционки" - отдельных видов продовольствия из Европы, включая хамон и пармезан, запрещенных в ходе кампании "контрсанкций" 2014 года, и, шире, в целом запрещенной к обороту в России потребительской продукции созданием отдельной правительственной комиссии. Проект постановления правительства о ней, опубликованный ведомством для общественного обсуждения, признает основной проблемой реализации контрсанкционных мер в РФ недостаточную согласованность действий чиновников. Именно для ее преодоления Минфин предлагает создать координационный орган высокого уровня. Предложенная конструкция должна освободить чиновников от обширной переписки, которая затягивает согласования тех или иных решений - вместо этого они будут приниматься голосованием на заседаниях комиссии. Информационно-аналитическим обеспечением этой работы финансовое ведомство предлагает загрузить ФТС.





ПРЕССУЮТ ЗА ЗАМЕТКИ"

ЗАЩИТА ИВАНА САФРОНОВА ОБЖАЛОВАЛА ЕГО АРЕСТ



8 июля адвокаты обжаловали арест советника главы "Роскосмоса", бывшего специального корреспондента газет "Коммерсантъ" и "Ведомости" Ивана Сафронова. Защитники полагают, что Лефортовский райсуд избрал самую жесткую меру пресечения господину Сафронову необоснованно, поскольку следствие ФСБ официально ничем не подтвердило свои подозрения в госизмене (ст. 275 УК). Сам Иван сообщил защитникам, что его уголовное преследование связано с публикациями. Находясь в СИЗО и не имея доступа к своим заметкам, он хочет вспомнить и проанализировать их, с тем чтобы в ходе "журналистского расследования" выяснить причину своей посадки.





КОНЦЕРН ВКО ОБОБРАЛИ ЭЛЕКТРИКИ

ВЫНЕСЕН ПРИГОВОР БЫВШЕМУ СОВЕТНИКУ ГЕНДИРЕКТОРА "АЛМАЗ-АНТЕЯ"



Как стало известно "Ъ", Тверской райсуд Москвы приговорил к трем с половиной годам лишения свободы бывшего советника генерального директора концерна воздушно-космической обороны (ВКО) "Алмаз-Антей" Юрия Федорова. Он признан виновным в афере с увеличением электрических мощностей для своего предприятия. В итоге контракт так и остался не реализованным, а сам "Алмаз-Антей" лишился почти 100 млн руб.





ЖИЛЬЕ ОСВОБОЖДАЮТ ОТ ТРЕТЬИХ ЛИЦ

РИЭЛТОРЫ ПРОТИВ ОГРАНИЧЕНИЙ ПРОДАЖИ ДАННЫХ ИЗ ГОСРЕЕСТРА



Поправки к закону о госрегистрации недвижимости вызвали переполох на рынке: бизнес-сообщество через "Деловую Россию" пытается убедить Госдуму отказаться от введения запрета на перепродажу третьим лицам данных, полученных из ЕГРН. Из-за размытых формулировок в законопроекте владельцы сайтов с объявлениями о продаже недвижимости боятся массовых блокировок, а риэлторы - замедления динамики сделок. Работа с посредниками для них проще и понятней, чем с Росреестром.





АРЕНДАТОРЫ НЕ ВЪЕЗЖАЮТ

СПРОС НА ОФИСЫ СТАЛ СОКРАЩАТЬСЯ



Пересмотр компаниями своих планов на переезд и сдача офисных площадей в субаренду привели к значительному сокращению спроса на помещения в бизнес-центрах Москвы. По данным консультантов на рынке недвижимости, количество сделок по аренде и покупке офисов в первом полугодии снизилось почти вполовину по сравнению с январем-июнем 2019 года. По итогам 2020 года этот показатель может оказаться минимальным за последние пять лет.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 08.07.2020