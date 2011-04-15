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09/07/2020
09:51

Повтор! Чеки по товарам tax free станут электронными

В России с 1 января 2021 года должна заработать система электронных чеков tax free. Об этом сообщается в материалах Госдумы.

Иностранцы смогут их использовать для возврата НДС на товары, купленные в России.

Для этого должен быть организован электронный документооборот между участниками системы tax free - организациями розничной торговли, реализующими товары физическим лицам - гражданам иностранных государств, налогоплательщиками, оказывающими услуги по компенсации суммы налога этим физическим лицам, ФТС и ФНС России.

Законопроект принят во втором чтении.
Внедрение современных информационных технологий позволит поднять на новый уровень систему tax free в России, что соответствует интересам иностранных граждан, которые покупают товары в России, и интересам организаций розничной торговли, которым необходимы документы для подтверждения права на вычет сумм НДС.

Технология информационного взаимодействия участников tax free будет определена в подзаконных актах.

"AK&M" от 08.07.2020
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