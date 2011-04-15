Инфляция за неделю, с 30 июня по 6 июля, составила 0.3%

Инфляция за неделю, с 30 июня по 6 июля 2020 года, составила 0.3%, с начала июля - 0.3%, с начала года - 2.9%. Об этом сообщил Росстат.



Среди продовольственных товаров заметно выросли цены на мясо кур - на 0.5%. Подорожание на 1.5% и более отмечено в семи субъектах РФ, в том числе в Кабардино-Балкарской Республике и Краснодарском крае - на 2.2% и 2% соответственно. В Еврейской автономной области мясо кур подешевело на 2.1%.



Среди остальных продуктов питания выросли цены: на чай черный и смеси сухие молочные для детского питания - на 0.3%, хлеб ржаной и вермишель - на 0.2%. Одновременно цены на яйца куриные снизились на 0.5%, молоко стерилизованное - на 0.4%, рыбу мороженую - на 0.3%, колбасы, молоко пастеризованное, пшено, консервы фруктово-ягодные для детского питания - на 0.2%.



Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0.6%, в том числе на яблоки - 2.8%, морковь - 2.5%, картофель - 2.2%. В то же время лук репчатый стал дешевле на 5%, помидоры - на 4.2%, огурцы - на 3.7%, капуста белокочанная - на 1.2%.



В группе наблюдаемых медикаментов подорожали поливитамины с макро- и микроэлементами - на 0.2%. При этом цены на офтан катахром снизились на 0.4%.



На отдельные виды непродовольственных товаров первой необходимости выросли цены: на спички - на 0.7%, мыло хозяйственное и пасту зубную - на 0.2%. Цены на бумагу туалетную снизились на 0.4%.



Из остальных непродовольственных товаров подорожали: легковые автомобили отечественные - на 0.9%, смартфоны - на 0.6%, телевизоры - на 0.4%, легковые автомобили иностранных марок, носки мужские, сорочки для мальчиков и шампуни - на 0.2%.



Цены на бензин автомобильный увеличились на 0.2%, дизельное топливо - на 0.1%.



Традиционно с начала июля выросли тарифы на жилищно-коммунальные услуги: на услуги по снабжению электроэнергией - на 4%, водоотведение - на 3.5%, газ сжиженный - на 3%, водоснабжение холодное - на 2.9%, отопление - на 2.8%, водоснабжение горячее - на 2.4%, плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов - на 0.4%.



Проезд в городском автобусе подорожал на 0.2%, троллейбусе - на 0.1%.



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