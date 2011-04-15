Инфляция в июне по сравнению с маем составила 0.2%

Инфляция в июне 2020 года по сравнению с маем составила 0.2%, по сравнению с декабрём 2019 года - 2.6%. Об этом сообщил Росстат.



В девяти субъектах РФ прирост потребительских цен составил 0.5% и более. В наибольшей степени в Еврейской автономной области - 0.8%, Кировской и Тверской областях - 0.7%, в связи с удорожанием продуктов питания на 1-1.8%.



В Москве цены выросли за месяц на 0.4%, в Санкт-Петербурге - не изменились (с начала года - прирост цен составил 2.3% и 2.5% соответственно).



В июне существенное влияние на динамику потребительских цен на продовольственные товары оказало увеличение цен на крупы и бобовые.



Заметно выросли цены на гречку - на 3.2%. Подорожание на 5% и более отмечено в 19 субъектах РФ, самое значительное в Магаданской области - на 9.3% и Калужской области - на 9.1%.



Цены на рис увеличились на 2.2%, крупу манную и овсяные хлопья "Геркулес" - на 2.1%, горох и фасоль - на 1.9%, крупы овсяную и перловую - на 1%.



Среди других наблюдаемых продовольственных товаров на 1-1.7% выросли цены на консервы рыбные, маргарин, масло оливковое, хлеб ржаной, чай, печенье, конфеты, глазированные шоколадом, соль, на 0.7-0.9% - мясо кур, консервы мясные и томатные, масло подсолнечное, муку пшеничную, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, вермишель, макаронные изделия, хлопья из злаков, майонез, кетчуп, овощи натуральные, консервированные, маринованные, какао, молоко сгущенное с сахаром и мороженое.



В то же время снизились цены на яйца куриные - на 7.3%, сахар-песок - на 0.8%, молоко стерилизованное - на 0.6%, кальмары мороженые - на 0.5%, рыбу мороженую (кроме сельди) - на 0.4%, мясо индейки, икру лососевых рыб, молоко пастеризованное - на 0.2%.



Существенное снижение цен отмечено на отдельные виды плодоовощной продукции: на лимоны - на 29.4%, помидоры - на 23.2%, огурцы - на 15%, лук репчатый - на 14.2%, чеснок - на 13.3%, капусту белокочанную - на 6.6%, бананы - на 3.1%. Вместе с тем наблюдался рост цен на картофель - на 21.1%, яблоки - на 14.8%, свеклу - на 5.4%, морковь - на 5.9%, апельсины - на 3%, виноград - на 2.4%.



В июне из непродовольственных товаров наиболее значительно подорожало газовое моторное топливо - на 19%. Увеличение цен зафиксировано в 64 субъектах РФ (кроме автономных округов, входящих в состав области), на 19.8% и более - в 17 субъектах РФ.



Среди прочих непродовольственных товаров подорожали: ювелирные изделия - на 1.8%, фотоаппараты - на 1.1%, электропылесосы напольные, легковые автомобили иностранных марок, сигареты с фильтром отечественные - на 1%, чайники эмалированные, машины швейные, кремы для лица и рук, лопаты садовые - на 0.9%, доски обрезные, батарейки электрические, тарелки обеденные - на 0.8%, велосипеды дорожные для взрослых, коляски для новорожденных, колготки женские - на 0.7%, холодильники, триммеры, компьютеры планшетные, чистящие и моющие средства, кастрюли из эмалированной или нержавеющей стали, бумажно-беловые товары, отдельные виды одежды и обуви для детей и взрослых - на 0.6%.



Из наблюдаемых товаров, входящих в рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 года N 762-р (с изменениями от 18 апреля 2020 года N 1062-р), цены на мыло туалетное выросли на 1.1%, пасту зубную - на 1%, мыло хозяйственное, сухие корма для домашних животных - на 0.8%, спички и бумагу туалетную - на 0.7%, порошок стиральный - на 0.6%.



Вместе с тем снизились цены на отдельные виды медицинских товаров и медикаментов: на офтан катахром - на 2.8%, дротаверин - на 1.9%, левомеколь и валокордин - на 1.4%, бромгексин и ксилометазолин - на 1.2%, таурин - на 1.1%, ренни и винпоцетин - на 1%, супрастин - на 0.9%, гипотиазид - на 0.8%, бисопролол - на 0.7%, нимесулид - на 0.6%, амброксол, сеннозиды А и В, алмагель - на 0.5%. При этом цены на термометры ртутные выросли на 3.2%, йод - на 2.7%, бинты - на 2.5%, термометры электронные - на 2%, лоратадин - на 1.3%, линекс и вату - на 1.1%.



Одновременно снизились цены на телевизоры - на 0.9%, электроутюги - на 0.7%, мониторы для настольного компьютера, миксеры, блендеры, краску для волос - на 0.5-0.6%.



В июне в группе услуг пассажирского транспорта более всего подорожал проезд в поездах дальнего следования - на 11.3%. Цены на проезд в такси выросли на 0.6%. В то же время авиаперелет экономклассом подешевел на 8%.



Среди прочих наблюдаемых видов услуг наиболее заметно выросли цены: на путевки в дома отдыха, пансионаты - на 4.4% и санатории - на 3%, прививку животного - на 1.8%, перевод денежных средств для зачисления на счет другого физического лица - на 1.4%, проживание в гостинице - на 0.8%, ксерокопирование документа - на 0.7%. Абонентская плата за пакет услуг сотовой связи, услуги бань и душевых, оформление доверенности в нотариальной конторе, услуги фотоателье подорожали на 0.6%, услуги парикмахерских - на 0.5%, отдельные виды медицинских услуг - на 0.4%.



При этом годовая стоимость полиса добровольного страхования легкового автомобиля от стандартных рисков снизились на 3.4%, плата за пользование потребительским кредитом - на 0.7%, посещение детского ясли-сада - на 0.4%, проживание в студенческом общежитии - на 0.2%.



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