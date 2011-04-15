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09/07/2020
11:59

Kia начинает производство гибрида Sorento

Kia начинает производство гибрида Sorento по европейской спецификации на заводе в Хвасунге (Hwasung) в Корее. Об этом говорится в сообщении компании.

Первые гибридные модели предназначены для европейского рынка. Автомобиль начнут производить для Северной Америки на заводе Kia в Вест-Пойнте, штат Джорджия, США. Европейские продажи четвертого поколения Sorento должны начаться в III квартале 2020 года; автомобиль будет доступен для заказа на большинстве мировых рынков Kia к концу года.

Новый Sorento - первый автомобиль на базе платформы SUV нового поколения Kia среднего размера. В сочетании с увеличенным кузовом для максимального увеличения грузового и багажного пространства, платформа обеспечивает Sorento универсальность и простор. Новые электрифицированные силовые агрегаты Kia "Smartstream", помогут владельцам увеличить экономичность, снизить выбросы.

Новая электрифицированная силовая передача Smartstream Sorento Hybrid объединяет 1.6-литровый двигатель T-GDi (с непосредственным впрыском бензина с турбонаддувом), литий-ионный полимерный аккумулятор 1.49 кВт-ч и электродвигатель 44.2 кВт.

Kia Motors Corporation — южнокорейская автомобилестроительная компания. Входит в группу компаний Hyundai Motor Group. Основана в декабре 1944 года, входила в группу (чеболь) Kia Group, из которого была выделена в 2003 году. Первоначально компания называлась KyungSung Precision Industry, и только в 1951 году получила наименование KIA Industries. Основным направлением деятельности было создание индивидуальных средств передвижения — велосипедов и мотоциклов. Выпуск грузовых и легковых машин был налажен только в 1970-х годах.

"AK&M" от 09.07.2020
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