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09/07/2020
11:23

В Московской области с 1 августа разрешается работа гостиниц

В Московской области с 1 августа 2020 года разрешается работа гостиниц, соответствующее постановление подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв, сообщается на сайте регионального правительства.

Кроме того, с 1 августа смогут возобновить работу санатории.
Ранее подмосковным гостиницам выплатили 270 млн руб. за размещение врачей, которые борются с пандемией коронавируса.

Несмотря на то, что коронавирус негативно сказался на туристической сфере, по итогам этого года в Подмосковье ждут как минимум 12 млн туристов.

"AK&M" от 09.07.2020
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